Mercato, per Rodrigo Caio Inter in pole: la situazione finanziaria del San Paolo può facilitare la trattativa

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Conferme sulla trattativa Rodrigo Caio-Inter. Sul sito globoesporte.com infatti si parla di nerazzurri in prima fila per l'acquisto del giovane difensore verdeoro. Un incentivo alla buona riuscita della trattativa può essere la condizione finanziaria non proprio solida del San Paolo, la cui dirigenza ha messo in preventivo alcune cessioni per far tornare in equilibrio i conti. Per quanto riguarda la Lazio, in entrata l'ipotesi più accreditata è Gonzalo Rodriguez che si svincolerà dalla Fiorentina, anche se non è da escludere un investimento su un profilo più giovane.

Rodrigo Caio e l'Inter, una trattativa che potrebbe decollare molto presto. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo in difesa ormai da tempo (si è parlato anche di un forte interessamento per De Vrij) e, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a Sabatini sarebbe stato offerto proprio il giovane difensore brasiliano accostato più volte anche alla Lazio. In Brasile sono sicuri che fra i nerazzurri e il suo manager ci sia stato già un contatto. Sabatini però, deve fare i conti prima col fair play finanziario. Un problema questo, che spera di risolvere al più presto, riuscendo a cedere uno dei pezzi pregiati. L'indiziato numero uno sembra essere Ivan Perisic, cercato insistentemente da Manchester United, Chelsea e Psg, e valutato 55 milioni di euro.