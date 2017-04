Petkovic: "Il 26 maggio? Non lo dimenticherò mai. La Lazio sa come si batte la Roma"

Al suo nome è legata la vittoria più dolce e importante dell'era Lotito. La finale di Coppa Italia vinta nel 2013 ai danni della Roma, è una di quelle imprese che rimarranno per sempre nella storia biancoceleste e che mai potranno essere cancellate. A pochi giorni dalla stracittadina, l'ex allenatore biancoceleste Vladimir Petkovic è tornato a parlare di Lazio e di derby: "Non voglio dare nessun consiglio. Faccio solo un grosso in bocca al lupo alla Lazio", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. "I biancocelesti sanno benissimo come si può battere la Roma e lo hanno già dimostrato. Il 26 maggio? Non lo dimenticherò mai, ma ora penso solo alla Svizzera".