Rinnovo Keita, Lotito è tranquillo: lo aspetta dopo la Coppa d'Africa

Non molla Claudio Lotito, non è tipo. Vuole il rinnovo di Keita, ci sta provando in tutte le maniere. L’ultima indiscrezione di mercato, proveniente da Milano, non l’ha nemmeno scalfito: 10 milioni dal Milan. Veramente poca roba. Ora il giocatore è con il Senegal per la Coppa d’Africa. Come riporta la rassegna di Radiosei, non c’è stato nessun incontro tra le parti prima di Natale, tutto si farà tra gennaio e febbraio. Cessione o rinnovo, queste le strade. La prima percorribile solo se arrivasse un’offerta da 30 milioni. La seconda a patto di alzare la posta sul nuovo contratto. Il presidente però appare tranquillo, anche indispettito dalle voci sui rinnovi in casa sua. Keita adesso penserà a tutto tranne che alla Lazio, al ritorno poi si vedrà. Ma il patron è pronto a sferrare l’attacco definitivo.

