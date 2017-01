Rossi, per il compleanno il regalo più bello: il bomber laziale sogna l'esordio in A contro il Crotone

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una settimana importante, magari il finale di domenica può essere ancora più bello. Ieri il primo allenamento del 2017 di Simone Inzaghi a cui partecipare, oggi il ventesimo compleanno. Domenica, magari, l'esordio in serie A. Alessandro Rossi spera nella chiamata del tecnico piacentino. Un sogno che può diventare realtà: le defezioni di Keita, Felipe Anderson e Lulic spingeranno Inzaghi a pensarle tutte. D'altronde, il giovane Primavera se lo meriterebbe per tutto ciò che sta dimostrando nel settore giovanile: una crescita esponenziale, dai cinque gol di tre stagioni fa ai 9 della scorsa - nonostante un'operazione alla spalla -, fino alle 17 reti in undici presenze nel campionato in corso. La classifica marcatori dell'intera categoria lo vede in vetta. Dopo l'espulsione nel derby di Coppa Italia, l'attaccante laziale vuole rifarsi subito. Inanellare la quarta convocazione consecutiva, ma soprattutto diventare l'ennesimo giovane lanciato dal mister potrebbe far dimenticare quella brutta partita: d'altronde, come ricorda la rassegna stampa a cura di Radiosei, Simone lo conosce dai tempi degli Allievi Nazionali, potrebbe lanciarlo come ha già fatto con Prce, Murgia e Lombardi. Contro il Crotone, il sogno può diventare realtà.

