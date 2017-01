Rossi, esordio in Serie A. Folorunsho e Muzzi ne approfittano: "Tutti a pranzo, paga lui"

Fonte: Mara Perna - Lalaziosiamonoi.it

Seconda convocazione con la prima squadra, esordio assoluto in Serie A con la Lazio e vittoria finale. Non avrebbe potuto vivere pomeriggio migliore il bomber della Primavera Alessandro Rossi. Tantissima la soddisfazione e l’orgoglio per l’attaccante di Viterbo. Contentezza condivisa da tutti i suoi compagni che sono sotto la guida di mister Bonatti. In particolar modo da Folorunsho e Muzzi che per festeggiare l’evento e riderci su hanno postato su Instagram una foto che ritrae i tre riuniti intorno ad un tavolo a Formello con su scritto: “Tutti a pranzo, paga Rossi”. Un lunedì di sorrisi, da domani però la Primavera torna a fare sul serio. Si scenderà in campo per un’amichevole contro una Juniores Nazionale con la Spal nel mirino.

Tutti a pranzo paga rossi 😂🍜🍴 Una foto pubblicata da #MichaelFolorunsho (@michael_folorunsho) in data: 9 Gen 2017 alle ore 04:41 PST

