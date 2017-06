Calciomercato Lazio, Djordjevic piace in Grecia: l'Olympiakos sonda il terreno per il serbo - FOTO

Keita, Biglia, de Vrij, ma non solo loro. Un altro profilo in uscita dalla Lazio è Filip Djordjevic. A Roma dall’estate del 2014, il serbo ha alle spalle una stagione poco felice con 18 presenze totali e un solo gol al Genoa in Coppa Italia. In queste ultime ore voci sempre più insistenti provenienti dalla stampa greca parlano di un interessamento dell’Olympiakos Pireo per l’attaccante. Si scrive che non ci sono ancora stati contatti tra le due società, eppure la squadra ellenica sta sondando il terreno. Il contratto in scadenza nel 2018 potrebbe favorire il buon esito dell’operazione, eppure resta da capire la disponibilità di Djordjevic a trasferirsi all’ombra del Partenone. Biancocelesti sempre più sotto osservazione, da Milano, Torino e ora anche dalla Grecia.