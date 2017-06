Calciomercato Lazio, l'ultima dal Brasile: i biancocelesti vogliono Gabriel del Corinthians

Poco più di una settimana, poi il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Dal Brasile, ecco giungere un nome nuovo per l’attacco della Lazio. Secondo quanto riportato da Fox Sports BR, i capitolini avrebbero mostrato intesse per Gabriel del Corinthians. Classe ’92, Gabriel è un perno basso di centrocampo, bravo sia in fase di interdizione che di costruzione. I biancocelesti potrebbero averlo messo nel mirino per sostituire Lucas Biglia, per cui il Milan non ha ancora trovato l'accordo con Lotito. Attenzione alla concorrenza: secondo le voci provenienti dal Brasile, sul 24enne avrebbe messo gli occhi anche il Betis, pronto a portarlo in Liga.