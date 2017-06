Calciomercato Lazio, per la difesa spunta la pista El Yamiq: 2 milioni la clausola rescissoria

Il mercato della Lazio tiene sotto osservazione anche la difesa. Il nome nuovo si chiama Jawad El Yamiq, 25enne marocchino in forza al Raja Casablanca. Difensore possente (alto 1,90), bravo con entrambi i piedi tanto da saper ricoprire entrambe le posizioni centrali di difesa. Su di lui gli occhi di diverse squadre europee (in Italia c'è anche il Cagliari). Il club marocchino lo valuta 6 milioni di euro, anche se come racconta il portale fr.khabarpress.com, da contratto ci sarebbe una clausola rescissoria da 8 milioni di dirham (circa 2 milioni di euro). Un profilo sotto osservazione, come molti altri, prima di passare all'azione.