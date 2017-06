Calciomercato Lazio: ritorno di fiamma per Castro, sul giocatore ci sono anche Torino e Werder Brema

Un altro possibile ritorno di fiamma per il mercato della Lazio. Il nome proviene direttamente da Verona, sponda Chievo. Si tratta di Lucas Castro, il centrocampista classe ’89 ha un contratto in scadenza nel 2018 più l’opzione di rinnovo per un altro anno. I capitolini si erano interessati a lui già durante la sessione invernale di mercato. Il calciatore alla dirigenza della società veronese piace, ma se volesse partire Campedelli si dovrebbe guardare intorno. La cifra richiesta dal Chievo Verona come base d’asta si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. La Lazio, però, non è l’unico club ad aver espresso interesse per il calciatore. Come riporta l’arena.it oltre ai biancocelesti in Italia resta viva sempre la pista che porta al Torino. Castro inoltre piace anche in Germania, infatti il Werder Brema sembrerebbe aver messo nel mirino l’argentino, tanto da aver visionato il suo profilo più volte. Però non si parla ancora di una trattativa vera e propria fra il club tedesco e i clivensi. Dunque in casa biancoceleste sembrerebbe essere tornato di moda il nome di Castro.