Dall'Inghilterra, il Wigan su Morrison: il tecnico Joyce chiama il suo pupillo per evitare la retrocessione

Si deciderà a breve, molto probabilmente, il futuro di Ravel Morrison. Da mesi ormai il centrocampista inglese è fuori dall’organico di Simone Inzaghi e il suo addio alla Lazio avverrà presto. L’ipotesi più probabile è quella di un ritorno in Inghilterra, destinazione come al solito più gradita dal centrocampista biancoceleste. Come riporta il Sun, c’è stato nelle ultime ore un affondo del Wigan, squadra militante in Championship (Serie B inglese). Il tecnico Warren Joyce conosce bene Ravel, visto che lo ha allenato nelle giovanili del Manchester United e negli ultimi giorni ci sarebbero stati frequenti contatti tra i due. Il Wigan è al momento in zona retrocessione: Joyce vuole puntare su Morrison per raggiungere la salvezza. Per il numero 7 biancoceleste la meta potrebbe essere gradita, anche perché la città si trova molto vicina a Manchester e con il tecnico ex-United ha passato, calcisticamente parlando, i suoi anni migliori. ​

