Dall'Inghilterra rilanciano: Ravel Morrison in orbita Hull City

Una stagione deludente, fin qui, quella dell'Hull City. 12 punti, 14 gol fatti, 36 subiti, fanalino di coda della Premier League, il club guidato da Mike Phelan cerca rinforzi nel mercato di gennaio tenendo spalancata la porta anche a eventuali cessioni. Rivoluzione, insomma, dietro l'angolo. Fra i nomi più in voga rimbalzati dall'Inghilterra vi è quello di Ravel Morrison. È il Daily Star, in particolare, a premere sull'acceleratore rimarcando però le incognite che orbitano intorno all'operazione: "Per il mercato in entrato si è fatto il nome di Ravel Morrison per Mike Phelan. Un talento indubbio con una carriera minata da problematiche extra-campo". Qui il tabloid si lancia poi in una considerazione personale: "Una scommessa niente male se la società se renderà conto delle attuali possibilità di sopravvivenza in Premier della squadra". Un tavolo su cui eventuale compratore e venditore sono pronti a sedersi. Per dare seguito a una voce che, tra l'altro, aveva preso vita già prima in estate, e poi alle porte dell'inverno.

