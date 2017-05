De Vrij, dalla Spagna aggiungono il Barcellona alla corsa: blaugrana pronti a sfidare Milan e Inter

Rimanere o non rimanere. Questo è il dilemma di de Vrij, colonna portante della difesa biancoceleste ma destinato a far parlare di sè in chiave mercato. Il suo contratto con scadenza 2018 non rinnovato pone infatti la Lazio di fronte a un bivio: vendere nell'ultima sessione utile oppure rischiare di iniziare l'ultimo anno di vincolo senza aver risolto il problema? Fondamentale anche la volontà del calciatore, che soltanto qualche giorno fa a una specifica domanda sulla sua permanenza a Roma ha risposto con un criptico: "Vediamo". Dalla Spagna nel frattempo sono usciti alcuni rumors circa un interessamento del Barcellona, pronto a sfidare Milan e Inter per aggiudicarsi l'olandese. La difesa blaugrana infatti potrebbe perdere Mascherano e Mathieu, quindi alla coppia Pique-Umtiti e al giovanissimo Marlon (ex Fluminense nella stagione in corso aggregato alla squadra b) va aggiunto un profilo affidabile. Gli unici dubbi secondo la stampa iberica sarebbero dettati dai frequenti guai fisici, anche se le qualità del classe '92 spazzerebbero via tutte le perplessità. Il nome di de Vrij, oltre che in Italia, comincia a circolare anche in Europa. E pensare che ancora il mercato non è nemmeno iniziato...