In Francia sicuri: anche il Saint-Étienne punta Cafù del Ludogorets

Fonte: Claudio Cianci- Lalaziosiamonoi.it

Jonathan Cafù del Ludogorets è stato accostato alla Lazio più volte nel corso di questi ultimi mesi. Il giocatore sembra piacere alla dirigenza laziale, ma bisogna stare attenti alla concorrenza. Come riferisce 'France Football' sull'esterno dei bulgari sembra essere piombato in modo deciso il Saint-Étienne. L'ordine di provare a prendere Cafù arriva direttamente dal tecnico dei francesi Christophe Galtier, che sarebbe rimasto colpito dal brasiliano in occasione della sfida di Champions League fra Ludogorets e PSG e vorrebbe prelevare il classe '91 già a gennaio.

