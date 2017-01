Kishna, non solo Galatasaray e Montpellier: Raiola lo propone al Bologna

Pubblicato il 17/01 alle 22.55

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Un inizio di stagione da titolare, poi l'ennesimo black out. Anche questa stagione per Ricardo Kishna sembra essere quella sbagliata, con sole due presenze dal primo minuto contro Atalanta e Chievo in avvio di campionato. Per il resto poca roba. Per lui si accende il mercato, una settimana fa vi avevamo raccontato dell'interesse di Galatasaray e Montpellier, oggi l'ennesima indiscrezione. Secondo quanto riporta RaiSport, il suo agente, Mino Raiola, l'avrebbe proposto a più riprese al Bologna. Un interesse nato già la scorsa estate, a Donadoni ora farebbe comodo: rimane da convincere la Lazio, che con Keita in Coppa d'Africa ci penserà bene prima di lasciar partire un altro esterno.