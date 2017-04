Lazio, Alario rifiuta la Cina grazie a Gigliotti: "A 23 anni presto per mangiare tartarughe"

Resta sulla bocca di tutti Lucas Alario del River Plate. La stampa internazionale continua a rilanciare i nomi di Lazio, Tottenham e Liverpool fra le squadre più interessate. Nel mentre, ai microfoni di Tyc Sports, ha parlato intanto l'ex Boca Gigliotti. Dichiarazioni interessanti che rivelano una trattativa arenata: "Alario poteva andare al Tjanjin Jeda ma non l'ha fatto. Io andai a giocare al Chonquing Lifan per due stagioni ma a 27 anni. A 23 è un po' presto per sbarcare in un posto dove si mangiano tartarughe. È in gran forma, deve aspettare la giusta offerta da campionati più importanti. Abbiamo un sacco di amici in comune e quando mi ha chiamato il mio consiglio è stato questo. Alario è un calciatore pronto al salto in Europa, è la migliore promessa del calcio argentino".