Mercato, per la difesa torna di moda il nome di Jemerson: può essere il sostituto di De Vrij

Roma e il principato di Monaco, un asse caldo in ottica mercato che quest'estate potrebbe portare alla conclusione di diversi affari fra la Lazio e il Monaco. Sono tanti i nomi che circolano in ottica biancoceleste e tra questi sembra essere tornato di moda anche quello di Jemerson. Il difensore brasiliano classe 1992, potrebbe rientrare nei piani della Lazio per sostituire l'ormai partente De Vrij. Come riportato nella consueta rassegna stampa di Radiosei, Tare e Jorge Mendes ne avrebbero parlato in quel di Montecarlo, in occasione della semifinale di Champions fra il Monaco e la Juventus. Il suo cartellino è valutato circa 10 milioni, una cifra alla portata dei biancocelesti, che in estate potrebbero farsi avanti.