Perea potrebbe tornare dal prestito al Lugo: il colombiano cerca una nuova squadra

Brayan Perea vorrebbe tornare dal prestito al Lugo dove sta vedendo il campo con il contagocce: 11 presenze in stagione (10 in Liga 2 e 1 in Coppa del Re) per soli 166 minuti complessivi, sempre subentrando dalla panchina. Secondo quanto appreso da Radiosei il colombiano avrebbe intenzione di trovare una squadra dove poter giocare di più, per evitare altri 6 mesi al Lugo da rincalzo. Per Perea sarebbe la terza avventura in prestito finita male: la prima nella stagione 2014-15 terminata a gennaio con il ritorno nella capitale, mentre la seconda lo scorso anno al Troyes conclusa alla fine del campionato senza nessun gol. Nel frattempo El Coco, insieme al presidente e ad alcuni compagni, ha partecipato ad una visita nell’ala di pediatria dell’ospedale cittadino per portare doni, firmare autografi e scattare foto con i bambini.

