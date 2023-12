CLASSIFICA - Al Castellani una vittoria fondamentale: la Lazio sale al nono posto

TUTTOmercatoWEB.com

Una vittoria fondamentale quella di stasera contro l’Empoli: la Lazio sventa la “paura delle piccole” e al Castellani si porta via tre punti fondamentali. Guendouzi, al suo primo gol in Serie A e Zaccagni mettono la firma sulla penultima sfida del 2023 biancoceleste. Seppur in apprensione per le condizioni di Luis Alberto e Immobile, la squadra di Sarri può festeggiare: ora è nona in classifica a 24 punti alle spalle della Roma a 25 e a +1 dal Torino. Più su, l’Atalanta 26 punti, Napoli a 27. Continua a stupire il Bologna, attualmente al quinto posto a 28 punti. Sale la Fiorentina provvisoriamente quarta a 30 punti. Il podio vede Milan al terzo posto (33), la Juventus (37) e l’Inter che si allontana sempre di più, a 41.

Classifica:

Inter 41

Juventus 37

Milan 33

Fiorentina 30

Bologna 28

Napoli 27

Atalanta 26

Roma 25

Lazio 24

Torino 23

Genoa 22

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 9