Fiorentina - Lazio, Commisso scaramantico: "Ci sarò, ma se non si vince..."

Seguirà la squadra ma con cautela, Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina, in occasione della gara casalinga contro la Lazio di domani sera (ore 20:45), sarà presente sugli spalti dello Stadio Franchi per assistere da vicino i suoi ragazzi. A confermalo lui stesso a margine dell'allenamento odierno a violachannel.tv, canale ufficiale del club: "Sarò in tribuna e speriamo che la squadra faccia bene, anche perché io voglio tornare a Firenze. Sono un po' scaramantico. Prima di loro però andrò a vedere le ragazze a Cesena. Sarà una domenica impegnativa".

