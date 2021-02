Il Verona rimonta e batte il Parma per 2-1, altro ko pesante per i crociati

Torna a vincere il Verona, continua a perdere il Parma di D'Aversa. Al Bentegodi passa la squadra di Juric che vince in rimonta contro i crociati per 2-1. Eppure gli ospiti proprio all'inizio del primo tempo erano riusciti a passare in vantaggio con il rigore trasformato da Kucka. L'Hellas però ritrova la via maestra anche con un po' di fortuna, è infatti un autogol di Grassi a portare la gara in pareggio. Nella ripresa la decide Barak che regala alla sua squadra tre punti importanti dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Udinese. L'ennesimo ko invece per il Parma che staziona al penultimo posto con appena 13 punti ad una sola lunghezza dal Crotone ultimo.

