Seria A, brividi al Maradona ma nel finale il Napoli ribalta il Verona

Succede tutto in quindici minuti di fuoco tra Napoli e Verona in una gara che ha fatto tremare il Maradona almeno dal 70esimo in poi. Primo tempo con poche emozioni tra la squadra di Mazzarri e quella di Baroni con la ripresa che invece vede proprio gli opsiti passare in vantaggio con la rete di Coppola, prima marcatura in Serie A. Il Napoli però reagise e a fare male alla sua ex squadra è proprio Ngonge che segna la rete del pareggio e poi Kvaratskhelia che segna il gol vittoria che permette agli azzurri di salire a quota 35 punti in classifica, rimane invece a 18 il Verona.