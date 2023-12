Serie A | Crollo Bologna a Udine, pari tra Cagliari e Empoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fine dell'anno amara per il Bologna che crolla nell'ultima del 2023 contro l'Udinese. La squadra di Cioffi si impone in casa con un netto 3-0 che non ammette repliche firmato da Pereyra, Lucca e Payero. Un ko che che non permette alla squadra di Motta di superare la Fiorentina ma che certifica il quinto posto dei felsinei a 31 punti. Un successo che invece permette all'Udinese di staccarsi dalla zona rossa della classifica e di chiudere con 17 punti.

Nell'altra gara del pomeriggio invece non si fanno male Cagliari e Empoli che non vanno oltre lo 0-0 anche se la squadra di Ranieri ha avuto prima una chance con Pavoletti, gol annullato per fallo sul portiere, e poi ha sbagliato il rigore con Viola. 14 punti per i sardi, 13 per i toscani che rimagono rispettivamente al terzultimo e penultimo posto in classifica.