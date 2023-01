Serie A, Danilo di corto muso e la Juventus agguanta il secondo posto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince ancora, quasi con un copia e incolla della gara contro la Cremonese. La squadra di Allegri batte l'Udinese imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Danilo, arrivata come quella di Milik nel finale. Ottava vittoria consecutiva per i bianconeri che ora si sono portati a 37 punti, a -4 punti dal Napoli che deve ancora scendere in campo, e al secondo posto in classifica.