Serie A, il Cagliari non scende in campo: poker della Roma all’Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

Una gara praticamente mai iniziata all’Olimpico, per lo meno per il Cagliari di Ranieri, prossimo avversario della Lazio in campionato. La Roma passa già dopo il primo minuto con la rete di Pellegrini e prima della mezz’ora raddoppia con Dybala. Nella ripresa l’andamento non cambia e arriva anche la doppietta dell'argentino su rigore e la rete di Huijsen che fissa il punteggio sul 4-0.