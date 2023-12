Serie A, il Frosinone lotta ma non basta: Vlahovic fa sorridere la Juve

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'impresa del Maradona in Coppa Italia il Frosinone, prossimo avversario della Lazio in campionato, cade allo Stirpe per mano della Juventus. La squadra di Allegri conquista tre punti importantissimi in una gara tutt'altro che semplice contro la compagine di Di Francesco.

Yldiz apre le marcature nel primo tempo ma poi Baez trova la rete del pareggio nella ripresa. Nel finale è il gol di Dusan Vlahovic a firmare la rete della vittoria e del 2-1 finale. Al serbo annullata anche la rete del 3-1 per fuorigioco. Con questa vittoria la Juventus sale a quota 40 punti, rimane invece a 19 il Frosinone.