Serie A, il Milan soffre ma porta a casa i tre punti: Bologna ko

Sudando e soffrendo, il Milan porta a casa la seconda vittoria consecutiva. A Bologna i rossoneri sono padroni del campo, segnano e raddoppiano, ma non riescono a chiudere definitivamente il match prima del triplice fischio. Piatek (su rigore) e Hernandez mettono l'incontro sul binario giusto per Pioli e i suoi, avanti al 32' due reti a zero. Poi è lo stesso Hernandez a riaprire i giochi con un goffo autogol che manda le squadre a riposo sull'1-2. Lo stallo dura poco. Tempo di entrare e poi uscire dagli spogliatoi, che Bonaventura approfitta di un errore di Tomiyasu e fa 1-3. Sembra finita, ma il Milan non riesce a gestire fino in fondo e a sei minuti dalla fine concede (sempre Hernandez, ndr) a Sansone il rigore che tiene vive le speranze di pareggio degli emiliani. Nulla da fare. L'arrembaggio finale non cambia il risultato, finisce 2-3: rossoneri ora decimi a quota 20, Bologna fermo al dodicesimo posto con 16 punti.

