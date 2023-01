Serie A - Il Milan supera la Salernitana, Gabbiadini fa sorridere la Sampdoria

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Serie A è finalmente tornata dopo due mesi di stop. Ad aprire le danze le due gare delle 12.30 che hanno aperto la sedicesima giornata. Vittoria importante del Milan di Pioli che di base chiude il match contro la Salernitana nel primo tempo grazie alle reti di Leao e Tonali. Nella ripresa la rete di Bonazzoli accorcia le distanze e mette pressione ai rossoneri che però riescono a portare a casa il successo e a portarsi a 36 punti in classifica.

Vittoria importantissima anche per la Sampdoria di Stankovic che si impone per 2-1 sul Sassuolo grazie alla rete di Gabbiadini che non segnava dal 31 agosto contro la Lazio e di Augello. Per i neroverdi Berardi su rigore. Tre punti fondamentali per i blucerchiati che salgono al terzultimo posto della classifica a 9 punti.