Serie A, il Milan vince e è sempre più primo. Bene anche il Bologna di misura sul Crotone

La Fiorentina non riesce a uscire dal suo momento buio e si trova davanti un Milan cinico e che si impone anche senza Ibrahimovic. A San Siro vincono ancora i rossoneri che consolidano, ancora di più il primo posto in classifica visti anche i passi falsi di Sassuolo e Juventus. Succede tutto nel primo tempo: Romagnoli apre le marcature e poi Kessiè risolve su rigore . La Fiorentina prova a spingere soprattutto nella ripresa ma un poco ispirato Ribery e la difficoltà a arrivare sul fondo non permettono alla squadra di Prandelli di riprendere in mano la gara. Rossoneri a 23, viola che rimangono a 8.

Nell'altro match del pomeriggio vince invece il Bologna di Sinisa Mihajlovic che si impone per 1-0 sul Crotone grazie alla rete di Soriano allo scadere del primo tempo. La squadra di casa conquista tre punti importantissimi e sale a 12 punti in classifica. I calabresi invece continuano a essere ultimi con soli due punti conquistati dall'inizio della stagione.

