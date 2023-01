Serie A, il Napoli non si ferma: ko anche la Salernitana

TUTTOmercatoWEB.com

50 punti in 19 giornate. Il Napoli chiude così il girone d'andata del campionato, con un'altra vittoria. La squadra allenata da Spalletti batte anche la Salernitana in un deby campano che gli azzurri sono apparsi meno brillanti del solito ma che sono riusciti a portare a casa. Risultato acquisito tra primo e secono tempo con la rete di Di Lorenzo alla fine della prima grazione di gioco e il segno di Osimhen a inizio ripresa. Un altro ko per la Salernitana di Nicola ferma a 18 punti.