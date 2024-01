Serie A, il programma di oggi: Lazio ma non solo. In campo anche l'Inter contro...

TUTTOmercatoWEB.com

L'orologio scorre, i tifosi fremono e tra poco sarà tempo di Serie A. Dopo le quattro partite giocate tra venerdì e sabato, questa domenica sarà pregna di appuntamenti interessanti. Ad aprire alle 12.30 sarà la sfida tra Genoa e Lecce, due squadre distanti dalla zona retrocessione ma che avranno come obiettivo quello di aumentare le distanza dalle ultime tre posizioni. Tenterà di venirne fuori, invece, l'Hellas Verona che alle 15.00 ospiterà un Frosinone altalenante ma che conserva un vantaggio di cinque punti sugli avversari da difendere a tutti i costi. In contemporanea e con lo stesso spirito scenderanno in campo all'U-Power Stadium anche Monza e Sassuolo. I ragazzi di Palladino, come i ciociari, vorranno spingersi sempre più lontani dalla parte destra della classifica, quelli di Dionisi di non farsi risucchiare dal vortice retrocessione. Alle 18.00, invece, toccherà a Lazio e Napoli. Presso lo Stadio Olimpico di Roma, i toscani Sarri e Mazzarri si giocheranno tre punti importantissimi nella lotta Champions. Una partita che seguirà con particolare attenzione anche la Fiorentina, impegnata alle 20.45 a San Siro contro l'Inter.