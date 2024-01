Serie A, l'Inter batte la Fiorentina: clamoroso errore di Nico Gonzalez

L'Inter passa all'Artemio Franchi. La squadra allenata da Simone Inzaghi batte per 1-0 la Fiorentina grazie alla rete timbrata al 14' da Lautaro Martinez, impeccabile nel deviare alle spalle di Terracciano il corner di Asslani. A rappresentare la vera svolta della partita, però, è l'errore a 15' dalla fine del connazionale Nico Gonzalez. Subentrato a partita in corso, l'argentino si presenta dagli undici metri dopo il rigore fischiato da Aureliano per un contatto tra Sommer, in uscita alta, e Nzola, la sua conclusione è tutt'altro che impeccabile e finisce lenta tra le braccia del portiere nerazzurro. Il triplice fischio consegna ai milanesi la testa della classifica con un punto di vantaggio sulla Juve (la prossima settimana ci sarà il derby d'Italia) e permette alla Lazio di agganciare la Fiorentina.