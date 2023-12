Serie A, la Roma vince contro il Napoli: i partenopei chiudono in 8

TUTTOmercatoWEB.com

Vince 2-0 la Roma contro il Napoli. La squadra di Mourinho supera i partenopei in una partita più simile a una battaglia, piena di interventi e ammonizioni che nel secondo tempo costano caro ai ragazzi di Mazzarri. A cambiare il match, infatti, è un calcetto di Politano nei confronti di Zalewski che comporta il rosso a uno degli ex della partita. La superiorità numerica favorisce i giallorossi che pochi minuti dopo si portano avanti di una rete grazie alla girata di Pellegrini. A mettere ancora più in discesa il match per la Roma è il secondo giallo nei confronti di Osimhen che lascia i suoi in nove. Come se non bastasse, pochi minuti prima del raddoppio, Natan accusa un problema muscolare che lo costringe a rientrare in condizioni tutt'altro che adatte per giocare. Chiude la sfida il gol di Lukaku in contropiede.