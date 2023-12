Serie A | La Salernitana blocca il Milan, Fiorentina quarta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la 17esima giornata del campionato di Serie A iniziata con la vittoria della Lazio sull'Empoli e con il successo del Genoa in rimonta sul Sassuolo. Nella gare della serata vince ancora la Fiorentina che si impone di misura in casa del Monza grazie alla rete di Beltran al settimo minuto. Un successo che permette ai viola di Italiano di salire al quarto posto, a quota 30 punti, in attesa che scenda in campo il Bologna.

Pareggio ricco di gol invece quello tra Salernitana e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Tomori ma poi le reti di Fazio e Candreva ribaltano il risultato. La vittoria però sfugge nel finale alla squadra di Inzaghi colpita dalla rete del pareggio di Jovic al novantesimo. I granata finiscono anche la gara in dieci per l'espulsione di Fiorillo. Un punto a testa quindi che proietta la squadra di Pioli a 33 punti con la Salernitana che rimane invece ultima a quota 9.