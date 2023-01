Serie A, la Sampdoria crolla ancora in casa: passa l'Udinese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Un'altra sconfitta per la Sampdoria di Stankovic. I blucerchiati incappano in un altro ko per mano dell'Udinese di Sottil che riesce a risolvere la gara nel finale. Una buona gara disputata dai padroni di casa beffati solo dalla rete di Ehizibue all'88 minuto. Sampdoria penultima in classifica a quota 9 punti, a + 2 dalla Cremonese che però deve ancora scendere in campo. Udinese che sale invece a 28.