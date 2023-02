Serie A, Napoli inarrestabile: Empoli ko e +18 sulla seconda

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince ancora e continua a macinare punti in campionato. Quasi tutto facile per la squadra di Spalletti contro l'Empoli che di fatto chiude la pratica già nel primo tempo prima con l'autorete di Ismajli e poi con il gol del solito Osimhen a cui viene annullata anche un'altra rete per fuorigioco. Nonostante nella ripresa la squadra di Spalletti sia rimasta in dieci per l'espulsione di Mario Rui gli azzurri non vanno mai in difficoltà. Napoli quindi a quota 65 punti, al momento a +18 dall'Inter. Empoli che rimane invece a quota 28.