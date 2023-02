Serie A, Sampdoria beffata nel finale: il Monza pareggia all'ultimo secondo

TUTTOmercatoWEB.com

Un pareggio che sa di vittoria per il Monza e che invece ha un sapore più che amaro per la Sampdoria. La squadra di Stankovic è stata a un passo dal conquistare tre punti che sarebbero stati fondamentali ma che sono sfumati proprio all'ultimo secondo. Una gara vivace quella dell'U-Power Stadium dove i blucerchiati sono passati in vantaggio grazie alla rete di Gabbiadini. Per i padroni di casa ci pensa Petagna a pareggiare ma nella ripresa è ancora una rete di Gabbiadini a riportare in vantaggio la Sampdoria. Quando la vittoria sembrava arrivata, dopo nove minuti di recupero, calcio di rigore per il Monza trasformato da Pessina. 2-2 il finale con il Monza che sale a quota 26 punti e la Sampdoria a 10 al penultimo posto in classifica.