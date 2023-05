Serie A - Vincono Juve, Atalanta e Torino: pareggio spettacolo tra Salernitana e Fiorentina

TUTTOmercatoWEB.com

La 33esima giornata del campionato di Serie A ha preso il via con ben quattro gare che si sono disputate alle 18:00. Vittoria della Juventus che all'Allianz Stadium si impone sul Lecce per 2-1. Paredes apre le marcature e poi è Ceesay su rigore a trovare il pareggio. A decidere il match in favore dei bianconeri è la rete di Vlahovic al 40 del primo tempo. La squadra di Allegri si porta momentaneamente al secondo posto a quota 63 punti. Successo importante in chiave Champions anche per l'Atalanta che in rimonta batte lo Spezia per 3-2. E' proprio la squadra di Semplici a passare in vantaggio con il gol di Gyasi e de Roon a trovare il pareggio. La Dea passa poi sul doppio vantaggio prima con Zappacosta e poi con Muriel. La rete di Bourabia accorcia le distanze ma non permette ai liguri di trovare il pareggio.

Sampdoria ancora ko al Ferraris, il Torino si impone prima con la rete di Buongiorno e poi raddoppia con Pellegri che fa infuriare i tifosi blucerchiati esultando sotto la curva. Pareggio pirotecnico invece tra Salernitana e Fiorentina con la gara che termina 3-3: per i granata tripletta di Dia, per la viola in gol Gonzalez, Ikone e Biraghi.