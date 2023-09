Atletico Madrid, Barrios doppiamente beffato: dopo la Lazio va anche ko

TUTTOmercatoWEB.com

Esultanza strozzata in gola quella di Pablo Barrios. Dopo aver segnato su deviazione di Kamada, l'1-0 momentaneo contro la Lazio in Champions League, il giocatore è stato beffato da Provedel all'ultimo minuto. Ma non solo. Come riporta il noto portale spagnolo Marca, Barrios ha riportato un infortunio muscolare alla gamba destra, secondo gli accertamenti medici effettuati questa mattina. Il giovane centrocampista del club madrileno infatti è stato sostituito nell'intervallo. Per il giocatore dei Colchoneros previste sedute di fisioterapia, anche se non si conosce il tempo stimato in cui resterà fuori dal campo. Per il momento, il suo rientro è previsto dopo la sosta delle Nazionali di ottobre. In questo modo, Simeone non potrà contare su Barrios nelle prossime cinque partite, compreso il derby di domenica prossima contro il Real Madrid.