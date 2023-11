Atletico Madrid, Morata emoziona il mondo del calcio: l'incontro con María va virale

Fonte: Marca

Álvaro Morata e María sono stati protagonisti di un bellissimo episodio, accaduto dopo Atlético Madrid - Alavés. Come riportato dal noto quotidiano Marca, entrambi si sono conosciuti grazie a una videochiamata, ma l'incontro di persona è avvenuto solo questa domenica. María ha 11 anni e oggi ha iniziato il decimo ciclo di chemioterapia, ha avuto tre ricadute, ma la sua forza la ritrova in Morata, suo idolo. "Ieri sera - si legge sul profilo di Gonzalo Caballero - abbiamo vissuto una delle storie più belle che conosco nel mondo del calcio. María è una grande tifosa di calcio e amante dell'Atletico. Il suo idolo è Álvaro Morata e pochi giorni fa si sono incontrati tramite video. Alvaro mi ha chiesto per favore di portarla a una partita, voleva conoscerla di persona e farle una sorpresa. Ieri María è venuta a Madrid per iniziare il suo decimo ciclo di chemioterapia. Ha solo 11 anni. L'ho detto all'Atlético de Madrid ed è stato emozionante come il club e i suoi dipendenti abbiano organizzato tutto affinché María potesse realizzare il suo sogno. Il resto del video è impossibile da guardare senza le lacrime agli occhi. Álvaro, cosa posso dire di te, sei una delle persone più grandi che abbia mai incontrato, grazie per aver reso María così felice. Oggi era in ospedale con la tua maglietta e con più forza che mai per vincere questa battaglia".