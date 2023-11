Atletico Madrid, Morata in crisi da gol? Simeone avverte la Lazio

Fonte: Marca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Álvaro Morata non va a segno dagli inizi di novembre tra campionato e Champions League: sarà crisi da gol? Diego Simeone ha rotto il silenzio sul giocatore dell'Atletico Madrid, a secco dal 7 novembre, proprio quando contro il Celtic ha segnato una doppietta. Come riporta Marca, l'ex giocatore della Lazio dopo la vittoria contro il Feyenoord ha risposto ai media presenti in merito alla questione: "Non cominciamo a parlare di Morata per due partite senza gol. Va tutto bene, con calma e il gol arriverà. Lui ha la nostra fiducia. Con più freddezza e calma segnerà ancora".