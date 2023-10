Atletico Madrid, Morata: "Provedel? Non poteva ripetersi. Difficilmente..."

Fonte: Marca

Doppietta personale per Alvaro Morata contro il Feyenoord. L'Atletico Madrid con le sue reti e quella di Griezmann ha vinto per 3-2 in un Metropolitano incandescente, dove sono avvenuti degli scontri che hanno portato l'arresto di 6 tifosi olandesi. Come riporta Marca, Morata al termine della partita ha commentato la vittoria, citando anche la Lazio: "Era da tanto che non segnavo in Champions League e sono molto felice per la vittoria e per l'atmosfera che c'è in casa. Se continuiamo così con i tifosi e tutto quello che ci danno, difficilmente ci batteranno. Portiereche si alza per tirare? Oggi siamo stati più attenti, la cosa della Lazio non poteva ripetersi e abbiamo saputo difendere bene il risultato".