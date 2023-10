Atletico Madrid, ondata tifosi del Feyenoord: polizia intensifica i controlli

Fonte: Marca

C'è gran rumore a Madrid. A breve al Metropolitano scenderanno in campo Atletico Madrid e Feyenoord, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Come riporta Marca, la Polizia ha intensificato il suo dispiegamento per le strade della città, in risposta all'ondata di tifosi del Feyenoord che arrivano nella capitale per tifare la loro squadra. Si stima che siano arrivati ​​circa 4.000 olandesi, scortati dalla polizia da Plaza Mayor fino alla periferia della Cívitas Metropolitano.