Atletico Madrid, Simeone affranto dagli infortuni: "Un nostro giocatore..."

Fonte: Marca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Osasuna - Atletico Madrid per confermare la vittoria nel classico di Madrid contro la squadra di Ancelotti. In attesa della partita, davanti ai media in conferenza stampa, Diego Simeone si è espresso sulla situazione legata agli infortuni, soprattutto su Memphis. Queste le parole riportate da Marca: "Lavoriamo per avere a disposizione i più grandi calciatori e pensiamo ad una rivale complessa e difficile come l'Osasuna. Memphis? Ci riguarda, è molto importante per noi e speriamo che possa riprendersi il prima possibile". Da capire se l'attaccante tornerà a disposizione per il match in Champions League contro il Feyenoord, in programma il 4 ottobre.