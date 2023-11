Atletico Madrid, Simeone: "L'avversario più difficile nel girone con la Lazio"

Fonte: Marca

Diego Simeone vola agli ottavi di finale di Champions League con una vittoria pesantissima contro il Feyenoord, a Rotterdam, in uno stadio come una bolgia. Al termine della vittoria dell'Atletico Madrid per 3-1, il tecnico dei Colchoneros ha svelato ai microfoni di Marca quale sia stata la squadra avversaria più difficile da affrontare:"L'avversario che ci ha messo più pressione in campo è stato il Celtic. Dopodiché non condivido così tanto la pressione che hanno visto con il Feyenoord in casa. Oggi ci ha provato ma ha fatto marcia indietro".