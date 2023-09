Atletico Madrid, Simeone recupera due giocatori: ecco chi sono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Se con Barrios, Diego Simeone dovrà fare i conti con la sua assenza almeno fin dopo la sosta per le nazionali, dall'altra parte il tecnico ne recupera due per il derby di domenica. Come riporta il sito As.com, Koke, non convocato con la Lazio, si è allenato in gruppo e dunque sarà disponibile per contro il Real Madrid. Ma non solo perché torna anche Memphis. L'attaccante ha accusato un infortunio nella terza giornata contro il Rayo Vallecano, match in cui aveva segnato il suo secondo gol stagionale. Oltre a recuperare dunque Memphis per il derby contro il Real Madrid, Simeone potrà contare su di lui anche per i prossimi impegni in Champions League.