Atletico Madrid, tifosi al veleno contro Joao Félix: "Traditore"

In vista di Atlético Madrid - Lazio, match che si giocherà il 13 dicembre in Champions League per decretare chi delle due conquisterà la vetta del girone, si può certamente dire che l'aria in casa dei Colchoneros non è proprio tranquilla. l rapporti tra Joao Félix e l'Atlético Madrid sono sempre più tesi. Soprattutto dopo il gol del portoghese con la maglia del Barcellona domenica 3 dicembre, e la successiva esultanza con tanto di bacio contro la sua ex squadra, ha suscitato la reazione dell'Unione Internazionale dei Club di Tifoseria dell'Atlético de Madrid, che in tal senso ha diffuso un comunicato su Twitter.

Le parole di Joao Félix nel pre partita di Barcellona-Atletico Madrid hanno riscaldato di non poco un clima già teso, ancor prima che lui segnasse il gol che ha decretato la vittoria. Per questo, i tifosi, attraverso una nota, hanno espresso il proprio disappunto con un duro sfogo: "Se volevi offendere, non ci sei riuscito . Non è chi vuole offendere, ma chi può. Se fosse un addio, buona fortuna a te. Ti unirai a quel gruppo di traditori che comprende Hugo Sanchez, Courtois e pochi altri. E se è perché non puoi fare di più, allora ne hai già abbastanza".