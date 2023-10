Atletico Madrid, Witsel avverte la Lazio: "Dobbiamo andare oltre. Sarà una finale..."

Fonte: Marca

Tra pochi minuti andrà in scena Atletico Madrid - Feyenoord, valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League. A tal proposito, il giocaore di Simeone, Witsel ha commentato la sfida odierna, proiettandosi anche su quel che ne sarà del loro cammino in Europa. Queste le parole raccolte da Marca: "Per noi è stato molto difficile non superare il girone, è il minimo che dobbiamo fare, andare oltre, ma partita dopo partita. Con il Feyenoord è una finale, anche se c'è ancora tanta strada da fare per chiudere il girone, è importante, con i tifosi vogliamo fare una grande partita".