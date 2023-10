Atletico, Simeone alle prese con gli infortuni: ecco chi resterà a Madrid

Fonte: Marca

E' molto noto in casa Atletico Madrid che nelle pause per le Nazionali, Diego Simeone perda 10 o più calciatori per giocare con la propria selezione. Non sarà così nel mese di ottobre però, visto che il Cholo perderà meno giocatori durante questa sosta a causa degli infortuni che affliggono la squadra. Come riporta Marca, sono cinque i titolari che resteranno a Madrid per riprendersi dai rispettivi infortuni: Memphis, Giménez, Soyuncu, Correa e Barrios. Griezmann invece sarà impegnato con la sua Francia, De Paul e Molina con l'Argentina, Morata con la Spagna, Oblak con la Slovenia, e Savic con il Montenegro dove incontrerà l'avversario di Champions League, Adam Marusic. Le preoccupazioni di Simeone sono molteplici: l'ex Lazio spera di non perdere altri uomini in vista delle prossime sfide, tra cui anche quella contro la Lazio il 13 dicembre, al Metropolitano.