B. Dortmund, Favre avvisa: "Vogliamo vincere il girone"

Sarà una giornata decisiva quella di domani per la Lazio. La squadra di Inzaghi si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Bruges all'Olimpico nel match in programma alle 18:55. L'altra gara, in contemporanea, sarà quella tra Zenit e Borussia Dortmund con i tedeschi al comando del girone ma che non hanno ancora la certezza di qualificarsi come primi. Il tecnico Favre però è sicuro: "È importante che siamo già qualificati. Ovviamente adesso vogliamo vincere il girone", Lazio avvisata.

