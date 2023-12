Bayern Monaco | La mossa in vista della Lazio, Tuchel manda tutti...

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bayern Monaco andrà in Portogallo. I prossimi avversari della Lazio in Champions League affronteranno infatti un ritiro a Faro, in Portogallo, dopo la fine della pausa invernale. L'ultima partita della squadra di Tuchel è stata contro il Wolfsburg il 20 dicembre, in attesa della ripresa, la preparazione per la seconda metà della stagione inizierà il 2 gennaio alla Säbener Straße. Durante la pausa invernale è prevista anche una breve permanenza in Svizzera con l'amichevole contro l'FC Basel il 6 gennaio.

Come riporta Sport1.de, stando a quanto annunciato venerdì dal club, dopo la partita contro il TSG Hoffenheim che andrà in scena il 12 gennaio, la squadra di Tuchel per cinque giorni, ovvero dal 14 al 18 gennaio si preparerà per la seconda metà della stagione nel sud del Portogallo. Il 21 gennaio il Bayern tornerà in campo per la Bundesliga, quando ospiterà il Werder Brema all'Allianz Arena.